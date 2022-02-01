На Кубани мужчина украл из магазина презервативы и шесть шоколадок

Расследование продолжается

Молодой человек зашел в магазин в Новокубанске за покупками. Но оплачивать товар не собирался. Он разложил все необходимое по карманам и ушел. Грабителя нашли только через несколько дней по камерам.

- В Новокубанске задержали парня, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Он похитил с полок шесть шоколадок, икру, хлеб, конфеты, коньяк и презервативы, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время дело продолжают расследовать, выясняются все обстоятельства случившегося.