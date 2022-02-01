В оперштабе Кубани рассказали, в каких районах из-за таяния снега подтопило территории

Откачка воды продолжается

В Краснодарском крае из-за дождей и таяния снега подтопило несколько районов. В четырех – продолжают откачивать воду с улиц.

- В Темрюке подтоплены дворы по двум улицам. По четырем улицам вода стоит в станице Голубицкой. В Славянском районе подтопленными остаются 167 дворов, в 43 дома зашла вода, - сообщили в оперштабе.

В Анапе стабильно высокий уровень с превышением неблагоприятных показателей остается на реке Анапка. По прогнозам, он не опустится еще в течение недели. В районе хутора Чембурка и начале Пионерского проспекта уровень воды будет зависеть от ветра и штормовых явлений.

В Крымском районе эвакуировали девять маломобильных граждан из хутора Веселого Южного сельского поселения. В селе Мерчанском высокий уровень реки, но вода в русле, подтопленных домовладений нет.

В Горячем Ключе река поднимается медленно, вода стоит только на улице Луговой.