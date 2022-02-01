В мэрии Анапы прокомментировали ситуацию с постоянно рычащим в клетке львом

Специалисты заверили, что животное находится в безопасности

Жители обеспокоены тем, что в «Африкариуме» в клетке постоянно рычит лев. Сотрудники администрации выехали на место и проверили, как содержат животное.

- Условия содержания льва в парке 30-летия Победы проверили комиссионно. Ветврач заключил, что за львом организован должный уход, он обеспечен питанием, также по часам здесь убирают в вольере. Помещение для животного соответствует нормам и требованиям, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

В мэрии добавили, что лев часто рычит из-за естественного инстинкта размножения. У владельца есть все документы на хищника, и он согласен его передать сафари-парку. Но пока никто не соглашается забрать животное из-за дорогого содержания. Поиск нового дома для льва продолжается.