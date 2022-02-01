Реверсивное движение в районе Головинки ввели в Сочи Фото из архива КП

Реверсивное движение в районе Головинки ввели в Сочи. На участке федеральной трассы А-147 проводят реконструкцию укрепительных сооружений, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Ограничения вводятся с 1 февраля на 132-м километре трассы А-147 Джубга – граница с Республикой Абхазия. Подчеркивается, что в зоне работ установлены светофоры.

- Реверсивное движение также действует на участке км 137+000 - 137+100. Такая схема продлится до 31 мая 2022 года, - сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».