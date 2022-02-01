Почти 8 кг санкционного сыра уничтожили на Кубани

Вс. продукцию изъяли и уничтожили Фото: Южное межрегиональное Управление Россельхознадзора.

Почти 8 килограммов санкционного сыра уничтожили на Кубани. Его продавали на рынке в Армавире. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального Управления Россельхознадзора.

Продукцию обнаружили при проверке индивидуальных предпринимателей. Как оказалось, трое из них продавали сыр из Германии, запрещенный к ввозу на территорию РФ.

- Общий вес изъятой продукции составил 7,8 кг. Сыр был уничтожен в полном объеме путем сжигания в санитарной печи инсинераторе, - говорится в сообщении пресс-службы Южного межрегионального Управления Россельхознадзора.