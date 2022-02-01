Роза Хутор Fan Fest стартует в восьмую годовщину Олимпиады в Сочи

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

«Роза Хутор» является ярким примером эффективного наследия сочинской Олимпиады. Именно здесь, на трассах курорта, в феврале 2014 года было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей. Впервые за историю Олимпийских Игр все соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду прошли на одном объекте.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

В постолимпийский период на «Роза Хутор» продолжают проходить крупные российские и международные соревнования, в том числе курорт принимал российский этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин. Сильнейшие горнолыжницы мира встретились на курорте для соревнования в дисциплине супергигант.

Как отмечает генеральный директор «Роза Хутор» Александр Белокобыльский: «Мы давно хотели провести масштабное мероприятие в честь нашего олимпийского прошлого. И в этом сезоне готовы предложить нашим гостям вновь окунуться в атмосферу большого спорта. Фестиваль Роза Хутор Fan Fest будет проходить одновременно с пекинской Олимпиадой, и все желающие увидят на экранах курорта прямые трансляции главных стартов планеты. Гости курорта смогут не только поддержать российских спортсменов, но и сами принять участие в спортивных состязаниях, шоу-программах и викторинах».

Начало Роза Хутор Fan Fest положит трансляция официальной церемонии открытия Олимпиады 2022 в Пекине, которая будет демонстрироваться 4 февраля на главном экране центральной площади курорта в Роза Долине. Далее пройдут интерактивные развлекательные программы «История Зимней Олимпиады» и «Ура, Олимпиада».

Поддержать Роза Хутор Fan Fest решил и бургомистр курорта, известный актер и музыкант Николай Фоменко: «Я рад принять участие в таком грандиозном марафоне событий и разных активностей, который придумали на «Роза Хутор» в честь Олимпийских игр. Думаю, это отличный способ не только вспомнить вкус славных побед, одержанных на этих склонах, но и показать, что здесь по-прежнему царит энергия настоящего спортивного праздника. Мы верны олимпийским идеалам - дружба, совершенство, уважение – именно этими ценностями и руководствуется курорт, встречая гостей из года в год в любой сезон».

В течение всего Роза Хутор Fan Fest, с 4 по 20 февраля, на курорте будут вестись трансляции соревнований XXIV Олимпийских зимних игр. Его основными площадками станут Роза Долина и Горная Олимпийская деревня. Каждый день фестиваля будет посвящен определенной теме, например, 5 февраля – День Олимпийской энергии, 6 февраля – День Олимпийского достоинства, 7 февраля – День Олимпийского духа и тд. Запланированные в эти дни мероприятия будут отражать соответствующую тематику. В рамках фестиваля пройдут различные спортивные, музыкальные, танцевальные шоу-программы и интеллектуальные турниры. Предполагается также проведение флешмобов в поддержку российских спортсменов.

С подробной программой Роза Хутор Fan Fest можно ознакомиться на сайте курорта, так же в его официальных аккаунтах в соцсетях.