В затопленном хуторе Крымского района Кубани вода поднялась на 30 см

Спасатели продолжают мониторить ситуацию

Из-за дождей и таяния снега в районе хутора Веселый Крымского района произошло подтопление. Накануне из поселения эвакуировали 9 маломобильных граждан. В настоящее время ситуация улучшается.

- Протяженность подтопленного участка составила порядка 350 метров, уровень воды достигал 30 см. Всего в населенном пункте 120 домов, в которых проживает 250 человек, в том числе 50 детей. На данный момент в хуторе остается 30 человек, детей нет. Жители самостоятельно разъехались по родственникам в другие населенные пункты, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели добавили, что сегодня, 1 февраля, планируется возращение населения домой.