На Кубани за сутки выявили 2396 новых случаев заболевания COVID-19

Количество заболевших коронавирусом в регионе превысило две тысячи Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявили 2396 новых случаев заболевания COVID-19. 315 положительных результатов получено среди детей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре заболели 1016 человек, в Сочи - 154, в Новороссийске - 365, в Тимашевском районе - 88, в Белореченском - 85, в Апшеронском - 75, в Туапсинском - 46, в Геленджике - 44, в Анапе - 39, в Успенском – 38. По 34 новых пациента – в Выселковском и Тихорецком районх, 32 - в Горячем Ключе, 31 - в Крымском, 30 - в Армавире, 29 - в Калининском районе, 26 - в Динском, 22 - в Кавказском районе. В Отрадненском и Гулькевичском муниципалитетах по 21 заболевшему, в Темрюкском - 19, в Брюховецком - 16, в Курганинском и Тбилисском районах - по 15, в Северском - 12, в Староминском – 11.

- По 8 положительных результатов получено в Славянском, Ейском, Лабинском, Мостовском и Кореновском районах, по 7 - в Белоглинском, Усть-Лабинском, 6 - в Красноармейском, 5 - в Новокубанском, 4 – в Кущевском, 3 - в Новопокровском, по 2 – в Крыловском, Приморско-Ахтарском. В Ленинградском и Павловском районах – по одному новому пациенту.

В крае на аппаратах ИВЛ остаются 102 жителя, 7 подключены к ЭКМО. 9 пациентов от осложнений коронавируса скончались.