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Общество1 февраля 2022 9:04

Водоочистные сооружения начнут строить в Крыловском районе Кубани в 2022 году

Работы проведут в станице Крыловской
Светлана ОВДЕЙ
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Завершить работы планируют в следующем году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Завершить работы планируют в следующем году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Водоочистные сооружения начнут строить в станице Крыловской Кубани в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

В станице проживают 13 тысяч человек. Работы помогут улучшить водоснабжение в домах всего поселения.

По проекту в станице построят новый павильон для скважины, здание водоподготовки, два резервуара чистой воды на 2 тысячи кубометров и две насосные станции. Здесь появятся здание административно-бытового корпуса, контрольно-пропускной пункт, трансформаторная подстанция и дизельная электростанция.

- Реконструируем головные водозаборные сооружения, установим станцию очистки воды - 3,5 тысячи кубометров в сутки. Планируем начать работы уже этой весной, а полностью завершить объект - в следующем году, - отметил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

В этом году планируется реконструкция и в Темрюке, станицах Каневской и Ленинградской.

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