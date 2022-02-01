Отдел по обращению с бездомными животными появится в Сочи

В Сочи планируют создать отдел по обращению с бездомными животными. Он появится на базе департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности.

Сейчас в администрации города готовятся к заключению муниципального контракта с подрядной организацией.

— После заключения муниципального контракта подрядной организацией будут проводиться работы по отлову, вакцинации, стерилизации, маркировке и возврату неагрессивных животных на прежние места обитания, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Передать информацию о наличии безнадзорных животных на территории города сможет каждый житель. Для этого необходимо обратиться по номеру 8 (862) 264-13-45 или отправить заявку через электронную почту otlov@sochiadm.ru.

— Стерилизованные животные, которые имеют специальные бирки и не проявляют немотивированную агрессию, отлову не подлежат, - подчеркнули в пресс-службе администрации Сочи.

Кроме того, в Сочи планируют построить два приюта для временного содержания бездомных животных. Один из них будет муниципальным, второй — открытым крупным благотворительным фондом.