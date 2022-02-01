Министр здравоохранения Кубани сделал важное заявление по поводу эпидобстановки в регионе

Меры вводят до стабилизации эпидситуации в регионе Фото из архива КП

На Кубани решено приостановить профосмотры и диспансеризацию в поликлиниках. Временные меры вводят из-за сложной эпидситуации в регионе. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба края.

- На одного участкового врача-терапевта количество пациентов и вызовов на дом увеличилось в три раза - с 20 до 60 пациентов в день. В поликлиниках края сформированы 183 неотложные выездные бригады с круглосуточным режимом работы. Выросло количество обращений и в службу скорой медицинской помощи - за сутки поступает около семи тысяч вызовов, - подчеркнул министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Ограничения по посещению поликлиник вводят до того, как эпидситуация стабилизируется.

- В крае во всех 44 муниципалитетах - в 102 поликлиниках - действует Единая служба 122. В колл-центре работает 309 штатных сотрудников и 240 волонтеров, - отметил Евгений Филиппов.