Диспансеризацию и профосмотры приостановят в поликлиниках Кубани Фото: Ксения ВЫСОТИНА

Диспансеризацию и профосмотры приостановят в поликлиниках Кубани. В крае наблюдается сложная эпидситуация. Решение приняли на заседании оперативного штаба региона.

- Сегодня мы видим рост заболевания коронавирусом. Приняли решение приостановить диспансеризацию и профосмотры края до стабилизации эпидситуации. Освободившихся врачей перенаправим на оказание первичной помощи в амбулатории, - отметил первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Как подчеркнул министр здравоохранения региона Евгений Филиппов, все чаще врачи принимают пациентов на дому – от 20 до 60 пациентов в день. Увеличилась нагрузка и на скорую медпомощь – в сутки поступает около семи тысяч вызовов.

Напомним, за последние сутки на Кубани выявили 2396 новых случаев заболевания COVID-19. 315 положительных результатов получено среди детей.