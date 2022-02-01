Более 8,9 млрд рублей направят на ремонт дорог Кубани в 2022 году

В регионе отремонтируют 153 дорожных участка Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 8, 9 миллиарда рублей направят на ремонт дорог Кубани в 2022 году. Финансирование увеличат на 400 миллионов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Всего в крае отремонтируют свыше 309 километров – это 153 дорожных участка. Так, на Краснодар приходится почти 49 километров, Сочи – свыше 54, Новороссийск – более 22 километров. Кроме того, свыше 183 километров относятся к трассам региона. В план на 2022 год также входит строительство семи мостов.

- Работы по плану 2021 года закончили в сентябре и сразу приступили к объектам, запланированным на 2022 год. Ремонт идет полным ходом. В том числе с 2021 года остается Яблоновский мост в Краснодаре. Готовность составляет 52%, - сообщил вице-губернатор края Александр Трембицкий.