Информацию внесли взломщики сайта Фото: Татьяна РАСЮК

Мэрия Сочи опровергла информацию о праздновании дат, связанных с событиями других государств. Формулировку в постановлении изменили при взломе сайта администрации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

- 5 января на сайте специалистами управления информатизации и связи администрации Сочи в 00:17 зафиксирован несанкционированный доступ на сайт. 1 февраля установлено, что злоумышленники получили доступ к разделу нормативно-правовых актов. В Постановлении «Об утверждении календарного плана праздничных дней, памятных и юбилейных дат, знаменательных событий и мероприятий на 2022 год» внесены недостоверные записи, намеренно направленные на разжигание межнациональной розни, - прокомментировали в администрации Сочи.

В настоящее время информация на сайте удалена.