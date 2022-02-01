Жителя Анапы задержали за мошенничество на более чем 190 млн рублей

Долг перед организациями составил более чем 190 млн рублей Фото из архива КП

Жителя Анапы задержали за мошенничество на более чем 190 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

40-летний анапчанин работал на ИП в строительной сфере и задолжал деньги по оплате материалов и проведенных работ. Для возврата он вновь и вновь занимал деньги у потерпевших, убеждая в выходных вкладах и закупках металлопроката с последующей поставкой материала сбытчикам.

Общий долг перед организациями составил более 190 миллионов рублей.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Сейчас полиция ищет украденные деньги и устанавливает личности потерпевших.