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Общество1 февраля 2022 11:11

СК Кубани организовал проверку по факту гибели женщины после нападения собаки

Пес насмерть загрыз хозяйку
Светлана ОВДЕЙ
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Собака до смерти искусала хозяйку, СК проводит проверку Фото из архива КП

Собака до смерти искусала хозяйку, СК проводит проверку Фото из архива КП

СК Краснодарского края организовал проверку по факту гибели женщины после нападения собаки, сообщает пресс-служба ведомства. Пес насмерть загрыз хозяйку в Усть-Лабинском районе.

- По факту гибели 55-летней жительницы станицы Новолабинской территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, трагедия произошла в Усть-Лабинском районе. Немецкая овчарка набросилась на 55-летнюю хозяйку и растерзала женщину, когда та вышла покормить животное. От полученных травм она скончалась. Пса ликвидировали на месте.