Спрятанные под одеждой пачки сигарет пытались провезти на Кубань из Абхазии

Таможенники в Сочи задержали граждан за перевозку пачек сигарет. Пассажиры, зная закон, плотно спрятали упаковки под одеждой. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Сотрудники остановили женщину, проходившую по «зеленому коридору». Под многочисленной одеждой, прикрытой пальто, они обнаружили 70 пачек сигарет.

До этого таможенники остановили мужчину, который также пытался скрыть упаковки, - всего 100 штук.

Как выяснилось, они перевозили продукцию из Абхазии для продажи в России. Желая обойти закон, пассажиры спрятали упаковки под одеждой.

- Табачная продукция изъята, образцы направлены на экспертизу. В отношении граждан возбуждены дела об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе по Сочи Краснодарской таможни.