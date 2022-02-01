Последствия непогоды продолжают ликвидировать в Славянском районе Кубани

В Славянском районе продолжают откачивать воду Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Последствия непогоды продолжают устранять на Кубани, в том числе в Славянском районе. Прокуратура совместно с представителями муниципалитета проверили работу в наиболее пострадавших местах, сообщает пресс-служба регионального органа.

- Проведены беседы с пострадавшими для определения их нуждаемости в предметах первой необходимости, лекарствах, одежде и оказания им адресной помощи. Проверены условия нахождения пострадавших граждан в пункте временного размещения, - сообщили в Славянской межрайонной прокуратуре.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в муниципалитете из-за таяния снега подтопило 167 дворов и 43 дома. В городе и поселениях района работает водооткачивающая техника. А с крыш домов продолжают убирать снег.