Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 февраля 2022 11:47

Последствия непогоды продолжают ликвидировать в Славянском районе Кубани

Межрайонная прокуратура выезжала в наиболее пострадавшие места
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Славянском районе продолжают откачивать воду Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Славянском районе продолжают откачивать воду Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Последствия непогоды продолжают устранять на Кубани, в том числе в Славянском районе. Прокуратура совместно с представителями муниципалитета проверили работу в наиболее пострадавших местах, сообщает пресс-служба регионального органа.

- Проведены беседы с пострадавшими для определения их нуждаемости в предметах первой необходимости, лекарствах, одежде и оказания им адресной помощи. Проверены условия нахождения пострадавших граждан в пункте временного размещения, - сообщили в Славянской межрайонной прокуратуре.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в муниципалитете из-за таяния снега подтопило 167 дворов и 43 дома. В городе и поселениях района работает водооткачивающая техника. А с крыш домов продолжают убирать снег.

0