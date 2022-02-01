Более 235 млн рублей на поддержку поликлиник получит Кубань

Ситуация с COVID-19 в регионе остается напряженной Фото из архива КП

Более 235 миллионов рублей на поддержку поликлиник выделят Краснодарскому краю. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В регионе наблюдается сложная эпидситуация. Так, за сутки на Кубани выявили 2396 новых случаев заболевания коронавирусом. В том числе растет количество зараженных штаммом «омикрон».

Нагрузка на врачей региона значительно выросла.

- Важно, чтобы каждый житель и гость вовремя получал квалифицированную помощь. Благодаря поддержке правительства мы сможем усилить краевую систему здравоохранения. Полученные средства направят на закупку медикаментов и оборудования, на выплаты медработникам, - отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Ранее Кубань получила 264 миллиона рублей на закупку лекарств в амбулатории.