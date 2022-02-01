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Здоровье1 февраля 2022 12:39

Дети стали чаще болеть COVID-19 на Кубани

Вместо 35 случаев ежедневно в регионе выявляют около 300
Светлана ОВДЕЙ
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Коронавирусом на Кубани стали чаще болеть дети Фото из архива КП

Коронавирусом на Кубани стали чаще болеть дети Фото из архива КП

Дети стали чаще болеть COVID-19 на Кубани. Если раньше в сутки количество выявленных случаев достигало 30, то сейчас число составляет около 300. Об этом рассказал министр здравоохранения края Евгений Филиппов на заседании оперативного штаба.

- Из симптомов это чаще температура, кашель, боль в горле. На 10% возросло количество госпитализаций несовершеннолетних. Сегодня из 316 детских коек занято 199. В регионе дополнительно увеличат коечный фонд для детей до 500 мест, - отметил Евгений Филиппов.

На сегодняшний день заболевание коронавирусом чаще фиксируют среди детей от 7 до 14 лет.

Напомним, в Краснодарском крае стартовала прививочная кампания для несовершеннолетних от 12 до 17 лет. Вакцинироваться подростки могут при согласии родителей.

Прививку от COVID-19 получили уже 1140 детей.

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