Коронавирусом на Кубани стали чаще болеть дети Фото из архива КП

Дети стали чаще болеть COVID-19 на Кубани. Если раньше в сутки количество выявленных случаев достигало 30, то сейчас число составляет около 300. Об этом рассказал министр здравоохранения края Евгений Филиппов на заседании оперативного штаба.

- Из симптомов это чаще температура, кашель, боль в горле. На 10% возросло количество госпитализаций несовершеннолетних. Сегодня из 316 детских коек занято 199. В регионе дополнительно увеличат коечный фонд для детей до 500 мест, - отметил Евгений Филиппов.

На сегодняшний день заболевание коронавирусом чаще фиксируют среди детей от 7 до 14 лет.

Напомним, в Краснодарском крае стартовала прививочная кампания для несовершеннолетних от 12 до 17 лет. Вакцинироваться подростки могут при согласии родителей.

Прививку от COVID-19 получили уже 1140 детей.