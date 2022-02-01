Тем временем в регионе продолжают устранять последствия непогоды Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

На Кубани предупреждают о подъеме воды в реках. Это связано с наступающим потеплением и обильным таянием снега, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Неблагоприятных отметок водоемы могут достигать во второй половине 1 февраля и в течение 2, 3 и 4 февраля. Подъем воды ожидают в Горячем Ключе, Крымском, Абинском, Северском, Апшеронском районах, в Адыгее.

Ситуация может осложниться и на Черноморском побережье – в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Туапсинском районе.

Тем временем в регионе продолжают ликвидировать последствия непогоды. Так, в Крымском районе накануне вечером эвакуировали жителей хутора Веселого из-за угрозы подтопления, а в Славянском вода зашла в 167 дворов и 43 дома.