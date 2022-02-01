Улица Домбайская. Фото: администрация Краснодара

В Краснодаре отремонтируют улицу Домбайскую к 2023 году. Об этом сообщает мэрия кубанской столицы.

Улица Домбайская в Краснодаре – одна из проблемных. Она вся в ямах и выбоинах, ее даже прозвали самой дырявой. Но, похоже, ее все же ждет ремонт.

- Реконструкцию улицы Домбайской планируют начать уже во втором полугодии этого года, - сообщили в администрации Краснодара. - 110 миллионов рублей на нее выделят на условиях софинансирования региональный и местный бюджеты.

Наводить марафет тут будут комплексно. На улице появятся асфальт, ливневка и фонари. Приводить Домбайскую в порядок будут до 2023 года.