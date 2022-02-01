Поисковая скважина №1 Западно-Варавенская Фото: ООО «Газпром добыча Краснодар»

Новое нефтяное месторождение открыли в Славянском районе Кубани. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром добыча Краснодар».

- Новое месторождение углеводородов - Западно-Варавенское – находится в Славянском муниципалитете. При бурении и испытании скважины на западе Прибрежно-Новотитаровского участка получен промышленный приток нефти дебитом семнадцать кубометров в сутки, - сообщили в пресс-службе компании.

В результате запасы нефти составили 439 тысяч тонн, растворенного газа – 86 миллионов кубометров.

- Краснодарский край - зрелый с точки зрения добычи регион, где сложно ожидать крупных открытий. При этом новые месторождения, которые удается обнаружить, позволяют поддерживать добычу на стабильном уровне, - отмечает генеральный директор компании Андрей Захаров. В последний раз мы заявляли об открытии нового месторождения - Песчаного - в 2003 году. Сегодняшний результат - действительно значимое событие как для компании, так и для региона.