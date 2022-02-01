Две школы из-за COVID-19 закрыли на недельные каникулы в Сочи

Две школы Сочи уходят на недельные каникулы из-за коронавируса Фото из архива КП

Две школы из-за COVID-19 на неделю закрыли в школе. Решение приняли на заседании оперативного штаба города под председательством мэра Алексея Копайгородского.

Учреждения находятся в Лазаревском районе Сочи. В школе № 84 обучаются 415 детей, 31% из которых болеют. Этот же показатель в учреждении № 93 достигает 34%.

Ученики не будут посещать школы неделю. Оставшуюся программу они будут «догонять» на допзанятиях, уроках по субботам и длинных каникулах по графику.

- Рисковать здоровьем детей мы не имеем права. По каждому случаю будем принимать решение индивидуально. В большинстве учреждений текущая ситуация позволяет продолжить образовательный процесс очно, - отметил Алексей Копайгородский.

Эпидобстановка с COVID-19 в Сочи остается напряженной, но в то же время контролируется. В городе, например, увеличат количество коек в ковидных госпиталях до 930.