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Общество1 февраля 2022 14:24

В Краснодаре растаявшим снегом подтопило 67 дорожных участков и 13 территорий близи дворов

Воду в городе откачивают
Светлана ОВДЕЙ
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Наиболее сложная ситуация остается в Славянском районе Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Наиболее сложная ситуация остается в Славянском районе Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Регион испытывает очередной удар настоящей зимы. Но теперь вместо белых сугробов жители борются с растаявшим снегом. Талая вода подтопила территории во многих районах, в том числе и в Краснодаре. В краевом центре огромные лужи образовались на 67 дорожных участках и 13 территориях вблизи дворов, сообщает оперативный штаб региона.

На улицах города, где вода заполонила дороги и тротуары, работает водооткачивающая техника.

Ликвидировать последствия продолжают и в районах края. Так, в Славянском муниципалитете количество домов, в которые вошла вода, увеличилось до 135. В районе также подтоплено 418 придомовых территорий – в Славянске-на-Кубани, станицах Анастасиевской, Петровской, Черноерковской, поселке Совхозном, хуторах Прикубанском и Бараниковском.

В Крымском районе уровень воды в районе хутора Веселый падает. А в Темрюкском, в частности в Темрюке и поселке Кучугуры, продолжают откачивать воду из 6 придомовых территорий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Тем временем жителей региона предупредили о возможном подъеме воды в реках.

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