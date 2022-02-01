Елизавета Ставрова (LIZI) выступила в «Крокус Сити Холл»

Фото: Мария ПОСПЕЛОВА.

Новый год певица LIZI отметила в «Крокус Сити Холл» на мероприятии «Жаркий Новый год 2022», где порадовала зрителей своим новым треком «Don’t call» и хитом «Fresh one». На одной сцене вместе с LIZI выступили ВИА ГРА, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Ирина Дубцова, Валерия, Юрий Антонов и другие звезды российской эстрады.

Фото: Мария ПОСПЕЛОВА.

Выступление Лизы ярко выделялось на фоне остальных не только за счет эффектных танцев, но и уникального и дерзкого костюма, который певица создавала совместно с дизайнером.

Сейчас трек «Don’t call» можно услышать на всех площадках. Те, кто не успел увидеть исполнение LIZI вживую, все еще могут увидеть запись концерта на официальном сайте ЖАРА ТВ или в личном блоге певицы в Инстаграм.