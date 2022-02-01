Контроль за переводом сотрудников на «удаленку» усилят на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани усилят контроль за переводом сотрудников на удаленный режим работы. Вопрос обсудили на заседании регионального оперативного штаба.

Подчеркивается, что сложная эпидситуация в крае отражается и в рабочих коллективах. Ранее на удаленку решено переводить не менее 30% госслужащих.

- Сейчас необходимо принять меры по максимальному разобщению работников. Прошу проработать этот вопрос с подведомственными учреждениями, организациями и предпринимателями по переводу части персонала на удаленную работу. Если будут возникать очаги заболевания, то мы будем вынуждены закрывать предприятия, что повлечет за собой финансовые потери, – отметил первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

За сутки на Кубани COVID-19 выявили у 2396 человек. Это в 1,5 раза больше показателей прошлой недели. Очаги заражения обнаружены в торговых, развлекательных местах, бюджетных учреждениях.

Тем временем в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности.