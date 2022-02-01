В администрации Сочи кадровые перестановки

В мэрии Сочи создали новые управления и провели кадровые назначения. Фото: Яндекс.Карты

В администрации Сочи структурные изменения, 1 февраля 2022 года стало известно о создании в аппарате главы города двух новых подразделений: управления интернет-коммуникаций и управления контроля. Обе структуры возглавили Микаэль Нерсесян и Наталья Немчинова, занимавшие до этого посты заместителей руководителей других городских управлений.

Также в пресс-службе администрации Сочи сообщили о назначении Максима Цыганеша новым вице-мэром. В его обязанности будут входить вопросы взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и спортом. Деятельность для Цыганеша не новая, ранее он возглавлял департамент по взаимодействию с правоохранительными органами.

Константин Чеботарь переведен с поста заместителя главы города на должность советника. Мэр Сочи Алексей Копайгородский наградил его знаком отличия «За безупречную службу городу Сочи» I степени.

Также в ряде муниципальных департаментов сменились главы и заместители.