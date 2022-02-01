Нефтяное месторождение открыли на Кубани

В Краснодарском крае открыли новое нефтяное месторождение. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае открыто новое месторождение нефти. Как отметили в администрации края, это большое событие для региона. Специалисты проводили разведку на территории Славянского района, одна из поисково-оценочных скважин дала промышленный приток нефти.

– Открытие нового месторождения – важное событие для Кубани. Запасы ресурсов в регионе оценивают в размере 6,7 млн тонн условного топлива. По итогам 2021 года в крае получили 166 тыс. тонн нефти и газа. Новая скважина позволит увеличить не только добычу углеводородов, но и объемы переработки нефти, – рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В планах нефтедобывающей компании продолжить разведку этого участка месторождения. Нефтепромышленники считают Кубань малоперспективным регионом для добычи нефти, однако по оценкам аналитиков, новые месторождения позволяют держать добычу углеводородов на стабильных показателях.