В Краснодарском крае будут тестировать федеральный проект «Профессионалитет»

Краснодарский край стал пилотным регионом федерального проекта «Профессионалитет». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае будут внедрять федеральный проект «Профессионалитет». Кубань стала одним из 70 регионов, где впервые приступят к обкатке пилотного проекта. Как сообщили в администрации края, проект предусматривает полное изменение механизмов взаимодействия колледжей и ссузов с отраслевыми предприятиями. Направлением Краснодарского края станет виноградарство и виноделие.

- Базовой учебной площадкой кластера выступит Анапский сельскохозяйственный техникум. К участию в проекте включились пять профессиональных образовательных организаций края. Практическая часть за четырьмя винодельческими компаниями региона, - сообщили в администрации региона.

Уже разработана стратегия развития учебного кластера и схема работы с отраслевыми предприятиями. На обновление материально-технической базы ссузов из бюджета направят более 100 млн рублей.