В учреждениях культуры Краснодарского края продали около 56 тысяч билетов по «Пушкинской карте»

С 1 февраля в федеральной программе участвуют не только театры, музеи и концертные залы, но и кинотеатры. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

С 1 февраля кинотеатры Краснодарского края стали доступны обладателям «Пушкинской карты», ранее в федеральном проекте участвовали музеи, театры и концертные залы. Всего же с начала эксперимента в учреждения культуры региона было продано около 56 тысяч билетов на мероприятия, 11 тысяч из них были реализованы в январе 2022 года, сообщили в региональном министерстве культуры.

- На сегодняшний день в личном кабинете Краснодарского края в системе «ProКультура.РФ» зарегистрировались 99 учреждений культуры. В их числе 29 муниципальных и один государственный кинотеатр, - уточнили в администрации Краснодарского края.

Программа «Пушкинская карта» открыта для молодежи от 14 до 22 лет. На карте зарезервированы средства в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить на посещение выставок, лекций, концертов или кино, при условии, что это будет российский фильм, созданный при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино. Оформить «Пушкинскую карту» можно на портале Госуслуг.