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Общество1 февраля 2022 19:10

Организована доследственная проверка после того, как на детской площадке в Сочи ребенку оторвало палец

Девочка получила травму на одной из детских каруселей
Евгения ХАЛИКОВА
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На детской площадке ребенку оторвало палец

На детской площадке ребенку оторвало палец

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 4-летняя девочка получила тяжелые травмы на детской площадке, расположенной в микрорайоне Мамайка. Во время катания на карусели малышке зажало и оторвало палец на руке. Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю организована доследственная проверка.

- В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Известно, что вместе с ребенком на площадке был папа. Он доставил дочь и оторванный пальчик в местную больницу. Хирурги постараются пришить палец и восстановить его функции.

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