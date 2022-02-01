Организована доследственная проверка после того, как на детской площадке в Сочи ребенку оторвало палец

На детской площадке ребенку оторвало палец Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 4-летняя девочка получила тяжелые травмы на детской площадке, расположенной в микрорайоне Мамайка. Во время катания на карусели малышке зажало и оторвало палец на руке. Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю организована доследственная проверка.

- В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Известно, что вместе с ребенком на площадке был папа. Он доставил дочь и оторванный пальчик в местную больницу. Хирурги постараются пришить палец и восстановить его функции.