Талая вода затопила 135 домов в Краснодарском крае

На Кубани продолжают ликвидацию последствия таяния снега. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю на 1 февраля 2022 года затопленными остаются 418 придомовых территорий, талая вода зашла в 135 домовладений. Наиболее пострадали от погодных явлений жители Славянска-на-Кубани и населенных пунктов Нещадимовский, Бараниковский, Совхозный, Анастасиевской, Петровской и Черноевковской. Все расположены на территории Славянского района. Во временный пункт размещения переехали две семьи, детей среди эвакуированных нет.

Также подтоплены зафиксированы подтопления в Крымском и Темрюкском районах и в городе Краснодаре.

- Для откачки воды в затопленных муниципалитетах привлечено почти две сотни единиц специальной техники. В их числе насосные станции, мотопомпы, пожарные насосные станции, пожарный рукавный автомобиль, насосный рукавный комплекс, автоцистерны, ассенизаторские машины, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В станицах Анастасиевской и Петровской за эти дни расчистили и углубили отводящие магистральные каналы. В Краснодаре затоплены 10 придомовых территорий. В Крымском районе из-за угрозы подтопления эвакуированы в хостел 10 маломобильных жителей хутора Веселый. Они решили остаться во временном приюте даже после того, как угроза миновала.