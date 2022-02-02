Узнали, где будут отключения света в Сочи 2 февраля 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей ФОКИН

Подача электроэнергии в жилые дома и социальные объекты будет временно приостановлена во всех микрорайонах курорта. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только набраться терпения. Предполагается, что людям придется провести без света несколько часов, правда, назвать точное время отключения электрики не могут.

В Адлерском районе 2 февраля попадут под отключения жители улиц Турчинского, Первомайский тупик, Защитников Кавказа 57-116, Мичурина, Вознесенская 47-53 и переулка Ореховый, расположенные в поселке Красная Поляна. Также ограничения коснутся население поселков Бестужевка, Кепша, Медовеевка, Чвижепсе и Медвежий угол. Под ограничения попадут и обитатели улиц Каспийская, Мостовая, Тульская, Центральная, Заречная, Герцена, Просвещения, Ульянова, Хмельницкого, Бестужевская, Пензенская, Тихая, Фрунзе, Тульская, Скальная, Псебайская, Николаевская, Мостовая, Заречная, Верхнениколаевская, Фигурная, Диброва, Метревели, Таврическая, а также переулков Б. Хмельницкого и Кузнечный

В Хостинском районе также пройдут работы, которые повлекут за собой отключения электроэнергии на улице Джапаридзе.

В Центральном районе заранее озаботиться батарейками для фонариков и подзарядке гаджетов следует жителям улиц Альпийская, Парковая, Островского, Воровского 5, 6 и Навагинская 3, 3/2.

В Лазаревском районе 2 февраля обесточат улицу греческая в поселке Верхний Макопсе и улицы Республиканская, Бехтерева, Казанская, а также переулок Бородина, находящиеся в поселке Вишневка.