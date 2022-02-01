Студенты вузов Краснодарского края смогут вместо дипломных работ защищать бизнес-проекты

Студенты Краснодарского края могут защитить бизнес-проекты вместо выпускной дипломной работы. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанским студентам разрешает отказаться от привычной защиты дипломных работ в пользу защиты стартапов. В регионе запускают проект по реализации бизнес-идей студентов выпасных курсов вузов. Молодые люди получат поддержку в рамках профильного национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». После все бизнес-проекты могут быть реализованы на территории Кубани.

– Благодаря программе дипломная работа может стать настоящим стартапом для талантливых студентов. Но для нас важно, чтобы идеи не остались на бумаге, а продолжали развиваться и после защиты в вузе. Поэтому студенты смогут получить дополнительную поддержку – пообщаться с экспертами, доработать свой проект и презентовать его реальным инвесторам. Мы должны поддерживать молодых людей, способных создавать и внедрять инновации – это одно из ключевых условий конкурентоспособности экономики региона, – сказал Вениамин Кондратьев.

Кубань впервые участвует в программе «Стартап как диплом». Участниками экспериментальной программы уже стали более 20 студентов КубГАУ, КубГУ, КубГТУ и Сочинского госуниверситета. Им предстоит за пять месяцев пройти обучение, сессии, освоить индивидуальные предметы, а затем подготовить инвестиционные презентации, которые будут показаны экспертам.