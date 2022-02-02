Что произошло за ночь 2 февраля в Краснодарском крае: Талая вода затопила 135 домов

Что произошло за ночь 2 февраля в Краснодарском крае 2022 года. Талая вода затопила 135 домов в Краснодарском крае. В регионе продолжают ликвидировать последствия обильного таяния снега.

Две школы из-за COVID-19 закрыли на недельные каникулы в Сочи. В учреждениях болеют в среднем до 32% детей.

Спрятанные под одеждой пачки сигарет пытались провезти на Кубань из Абхазии. Таможенники обнаружили упаковки при проверке пассажиров.

В Краснодаре отремонтируют улицу Домбайскую к 2023 году. Начать наводить порядок на дырявой улице планируют уже летом.