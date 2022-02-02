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Общество2 февраля 2022 4:36

Что произошло за ночь 2 февраля в Краснодарском крае: Талая вода затопила 135 домов

Что произошло за ночь 2 февраля в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Что произошло за ночь 2 февраля в Краснодарском крае 2022 года. Талая вода затопила 135 домов в Краснодарском крае. В регионе продолжают ликвидировать последствия обильного таяния снега.

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