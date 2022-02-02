Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 5:39

Более миллиарда рублей выделили из бюджета Кубани на бесплатные детские путевки в санатории и лагеря

Их приобретут по краевой программе
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более миллиарда рублей выделили из бюджета Краснодарского края на бесплатные детские путевки в санатории и лагеря. Их приобретут по программе «Дети Кубани».

- Сейчас региональное министерство труда и соцразвития заключает контракты с оздоровительными организациями, – отметил заместитель начальника отдела организации оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Владимир Левченко.

Отмечается, что путевки в здравницы распределят между управлениями соцзащиты и отделами по вопросам семьи и детства в муниципалитетах Кубани. Уже известно, что соглашения, рассчитанные на три года, заключены со здравницами «Анапа», «Родник», «Морская волна», «Предгорье Кавказа», «Жемчужина» и лагерем «Ейск».

В 2021 году бесплатные путевки в санатории и лагеря региона получили свыше 32 тысяч детей.