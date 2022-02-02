Жилой дом загорелся в Сочи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жилой дом загорелся в Сочи. Пожар случился утром в среду. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 7:19 2 февраля.

- Пожар случился в одноэтажном частном доме. В 7:32 огонь локализовали, в 7:45 — полностью потушили, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как стало известно «КП» – Кубань», возгорание произошло на улице Тельмана в Сочи. С огнем боролись 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

В результате пожара никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.