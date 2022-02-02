Фото: tuapseregion.ru

Ремонт поврежденных во время наводнения мостов завершается на Кубани. Они расположены в Туапсинском районе.

Отмечается, что специалисты восстанавливают мост в Джубге. Пешеходная переправа пострадала во время подтопления в июле прошлого года.

Также рабочие приводят в порядок мост в селе Молдовановка. Висячий пешеходный мост находится на улице Центральной.

В ближайшее время специалисты завершат ремонт обоих объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.