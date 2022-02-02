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Ремонт поврежденных во время наводнения мостов завершается на Кубани. Они расположены в Туапсинском районе.
Отмечается, что специалисты восстанавливают мост в Джубге. Пешеходная переправа пострадала во время подтопления в июле прошлого года.
Также рабочие приводят в порядок мост в селе Молдовановка. Висячий пешеходный мост находится на улице Центральной.
В ближайшее время специалисты завершат ремонт обоих объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.