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Общество2 февраля 2022 7:36

Ремонт поврежденных во время наводнения мостов завершается на Кубани

Они расположены в Туапсинском районе
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: tuapseregion.ru

Фото: tuapseregion.ru

Ремонт поврежденных во время наводнения мостов завершается на Кубани. Они расположены в Туапсинском районе.

Отмечается, что специалисты восстанавливают мост в Джубге. Пешеходная переправа пострадала во время подтопления в июле прошлого года.

Также рабочие приводят в порядок мост в селе Молдовановка. Висячий пешеходный мост находится на улице Центральной.

В ближайшее время специалисты завершат ремонт обоих объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.