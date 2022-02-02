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Общество2 февраля 2022 8:00

Иностранец пытался незаконно ввезти в Россию майнинг-фермы

Он собирался добывать криптовалюту
Андрей КРАСНОПЕРОВ
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Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

Иностранец пытался незаконно ввезти в Россию майнинг-фермы. Он собирался добывать криптовалюту.

- Пограничный наряд обратил внимание на неисправность топливного датчика и отсутствие горючего в топливном баке, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что водители остановили на границе с Абхазией – в пункте пропуска Адлер. Машин отправили на досмотр. Он показал, что автомобиль имел тайник с пятью майнинг-системами. Они предназначались для добычи криптовалюты.

Оборудование и автомобиль были переданы сотрудникам таможенного поста.