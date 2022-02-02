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Общество2 февраля 2022 8:18

99 домов Сочи ждет капремонт

Большая часть многоэтажек находится в Центральном районе
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

99 домов Сочи ждет капремонт. Большая часть многоэтажек находится в Центральном районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Отмечается, что в центре города в порядок приведут 64 дома, в Хостинском районе – 19, в Адлерском – 9, в Лазаревском – 7. Работы завершат в течение 2022 года. Они пройдут в рамках региональной программы.

Специалисты уже завершили обследование домов. Они составили проектно-сметную документацию.

- Важно работать качественно и не допускать отставаний по графику, – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В 11 домах курорта заменят свыше 30 лифтов. Еще в 21 многоэтажке обновят кровлю.