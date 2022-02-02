Потепление и дожди прогнозируют до 4 февраля на Кубани

На Кубани до 4 февраля прогнозируют повышение температуры и дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Потепление и дожди на смену морозам и снегопаду прогнозируют до 4 февраля на Кубани. Повышение температуры приведет к таянию сугробов и очередным подтоплениям, сообщает ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Юг европейской России ждет мощная волна тепла в связи с циклоном с юго-запада. Теплый атмосферный фронт в среду будет пересекать регион. Потепление, местами с ливнями, приведет к таянию снега и подтоплению и продлится 2 и 3 февраля. 4 февраля вновь начнется понижение температуры, и осадки будут переходить местами в мокрый снег, - отметил Михаил Леус.

Температура до 4 февраля превысит климатическую норму на 2-4 градуса.