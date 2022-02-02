Всероссийскую патриотическую акцию «Бескозырка» проведут без зрителей в Новороссийске Фото: admkrai.krasnodar.ru

Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка» пройдет без зрителей. Мероприятие проведут в Новороссийске без масштабного шествия в связи с ковидными ограничениями. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Акция «Бескозырка» состоится 3 февраля. Традиционно в память о защитниках Малой земли в море опустят матросский головной убор.

Кроме акции, в Новороссийске проведут ряд мероприятий в честь памятной даты. Так, 2 февраля у памятника Неизвестному матросу состоится возложение красных гвоздик. Роты почетного караула пройдут около домов ветеранов.

В планетарии им. Ю.А. Гагарина 2 и 3 февраля будут организованы выставка «Героическая Малая Земля» и кинолекции. В кинотеатре «Нептун» 3 февраля покажут фильм «Рубеж».

А в Instagram-аккаунте мемориального комплекса «Малая земля» состоится онлайн-экскурсия «История легендарного десанта». В эти же дни городской театр покажет музыкально-поэтический спектакль «Мужеством и отвагой Победа рождена».

Кроме того, в Новороссийске пройдет акция «Белые чайки» или «Детская бескозырка» - школьники возложат цветы к монументу на Малой земле. А вечером 3 февраля в Южной Озереевке состоится мероприятие «Последний рывок».

Каждый может присоединиться к акции «Свеча в окне» - в 18:00 необходимо выставить в окне дома свечу.

79 лет назад десант под командованием Цезаря Куникова в ледяной ветер и шторм смог высадиться под Новороссийском. Тогда началась оборона города-героя, которая продлилась 225 дней.