Клиенты РНКБ получили возможность самостоятельно оформить кредит наличными онлайн без визита в офис

РНКБ запускает новую услугу, с помощью которой клиенты могут получить кредит наличными на любые цели и без залога не выходя из дома.

Такая возможность теперь доступна для клиентов, которые получают зарплату или пенсию на карту РНКБ, подали онлайн-заявку на кредит или воспользовались поступившим предложением от банка с предварительно одобренным решением по кредиту наличными и получили положительное решение. Каждому такому клиенту направляется уведомление от банка с предложением воспользоваться новым сервисом.

Оформить выдачу кредита в любое удобное время без посещения отделения очень просто – после получения уведомления от банка нужно перейти в раздел "Витрина" в мобильном приложении, где вы увидите надпись: "Вам одобрен кредит". После чего нужно будет заполнить несколько полей, и кредитные средства зачислятся на карту РНКБ за несколько минут. Данная опция доступна в обновленной версии мобильного приложения РНКБ – 1.64.0.

Максимальный размер кредита при выдаче в мобильном приложении составляет до 1 000 000 рублей включительно, денежные средства автоматически перечисляются на карту РНКБ, которую указал заемщик. Сумму в пределах одобренной, а также срок кредита клиент определяет самостоятельно. Ежедневно РНКБ выдает в среднем 70 млн руб. кредитов наличными, при этом в январе 2022 года более четверти таких кредитов были оформлены дистанционно по онлайн-заявкам.

- Популярность дистанционных способов обслуживания постоянно растёт, и мы вкладываем много ресурса в их развитие, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Если в прошлом году наши клиенты могли получить кредит без визита в офис после переговоров с сотрудником банка в чате мобильного приложения, то в этом году у них появилась возможность делать это самостоятельно.

На 1 февраля 2022 года портфель кредитов наличными в РНКБ составил 25 млрд рублей, при этом прирост портфеля за прошлый год - 3 млрд рублей.