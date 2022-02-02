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Свыше 340 млрд рублей пойдут на реализацию госпрограмм на Кубани. Это 27 проектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

– В 2022 году на реализацию 27 государственных программ региона направим 96% всех расходов бюджета, или 341,1 млрд рублей, – подчеркнул глава региона Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что более 200 млрд рублей направится на развитие системы здравоохранения и образования, социальную поддержку жителей.

- В феврале на сессии ЗСК планируем увеличить социальные расходы, направить дополнительные средства на развитие края и улучшение качества жизни, – заключил губернатор Кубани.

Сразу 67,1 млрд рублей будут выделены на реализацию государственной программы «Развитие образования». Эти деньги пойдут на бесплатное питание учащихся начальной школы, компенсацию оплаты жилья и другие нужды.

Еще 69 млрд рублей направят на реализацию программы «Развитие здравоохранения», 71,6 млрд – на проект «Социальной поддержки граждан».