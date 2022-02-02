На Кубани за сутки выявили 2801 новый случай заболевания COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

За последние сутки на Кубани выявили 2801 новый случай заражения самой популярной инфекцией человечества. Коронавирус диагностировали у 1689 женщин и 1112 мужчин, в том числе у 447 детей.

«КП» – Кубань» узнала самые зараженные ковидом районы региона. Возглавил антирейтинг краевой центр. Здесь положительный тест пришел 1537 местным жителям. Еще у 186 человек диагноз COVID-19 подтвердился в Новороссийске. Замкнул тройку антирейтинга Сочи. На курорте коронавирус выявили у 163 пациентов.

Напомним, что лучший способ избежать заражения – массовая вакцинация. Она продолжается на Кубани уже больше года. За это время прививку от инфекции поставили около трех миллионов местных жителей.