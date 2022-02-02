В Славянском районе продолжают откачивать воду Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Губернатор Кубани обсудил с главой Славянского района ситуацию с подтоплениями. Как рассказал Роман Синяговский при звонке Вениамину Кондратьеву, предварительно, в муниципалитете вода зашла в 254 дома и подтопила 688 придомовых территорий.

От обильного таяния снега больше всего пострадали Славянск-на-Кубани, станицы Анастасиевская, Петровская, Черноерковская, поселки Совхозный и Целинный, хутора Нещадимовский, Бараниковский и Прикубанский. В пункты размещения, развернутые в районе, эвакуировали 12 человек.

– Сегодня главная задача – как можно быстрее помочь людям вернуться к прежней жизни. Работы по ликвидации последствий необходимо завершить в течение недели. Параллельно начинать оценку причиненного ущерба. Важно держать на контроле работы по устранению последствий непогоды, оперативно откачать воду, вывезти мусор с подтопленных улиц, - отметил Вениамин Кондратьев.

Тем временем ликвидировать последствия подтоплений продолжают еще в трех районах.

В Темрюкском районе, в частности, в станице Голубицкой, поселке Кучугуры подтопило 13 придомовых территорий. Здесь продолжают откачку воды. В станицах Полтавская и Ивановская, хуторе Трудобеликовский Красноармейского района пострадали 68 придворовых территорий.

В Крымском муниципалитете возможен перелив воды через дамбу пруда в хуторе Веселый. В поселении ранее эвакуировали 10 маломобильных жителей.

В Краснодаре обильным таянием снега подтопило 67 дорожных участков и 13 придворовых территорий. Откачка воды продолжается.