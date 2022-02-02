Расследование уголовного дела продолжается Фото: Олег ЗОЛОТО

Незаконный игорный бизнес пресекли в Армавире. Фигурантами уголовного дела стали две местные жительницы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 23-летняя и 36-летняя женщины закупили оборудование для азартных игр. Организовав игорный клуб, они стали администратором и оператором автоматов. Однако 27 января деятельность незаконного клуба прекратилась.

- При проведении обысков при поддержке сотрудников краевого УФСБ России, УЭБиПК ГУ МВД РФ по краю и бойцов отряда специального назначения "Вятич" Южного округа Росгвардии изъято более 30 компьютеров, роутеры, деньги суммой более 150 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Расследование уголовного дела продолжается.