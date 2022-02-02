Мэр Краснодара проехался по городу и проверил, как убирают горы мусора

Фото: Главный по Краснодару

Андрей Алексеенко проехался по городу и проверил, как убирают горы мусора. Они остались в Краснодаре после снегопада.

Природная стихия парализовала работу мусороуборочной службы. Из-за огромных сугробов машины не могли подъехать к бакам.

В понедельник, 31 января, глава города поручил убрать мусор в Краснодаре до конца рабочего дня. В среду, 2 февраля, он проехался по городу и проверил исполнение поручения.

Андрей Алексеенко отметил, что службы должны быстро реагировать на обращения краснодарцев в социальных сетях. Чтобы дополнительные бригады зачищали проблемные точки, которые находятся за пределами обычных маршрутов сбора отходов.

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