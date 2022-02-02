На 2 тысячи рублей оштрафовали краснодарского журналиста, обвинявшего полицейских в избиении

Суд назначил штраф в размере 2 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре назначили наказание журналисту, обвинившему полицейских в избиении. Ему назначили штраф на 2 тысячи рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам, журналист отказался предоставлять документы полицейским на улице им. Александры Приймак. Мужчина начал скандал, размахивал руками. По информации полицейских, при выписке протокола он не возражал и со всем согласился.

На судебное заседание журналист не пришел по состоянию здоровья. Дело рассмотрели в его отсутствие.

- Суд постановил признать виновным в совершении правонарушения и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.